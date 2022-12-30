Павлюченко уверен, что «Манчестер Сити» без проблем разгромит «Эвертон»

Бывший форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко уверен, что «Манчестер Сити» разгромит «Эвертон» и от пары сенсации ждать не стоит.

«В этой паре не стоит ждать интриги. «Манчестер Сити» однозначно будет настроен по-боевому, а вот неубедительным ливерпульцам может и не хватить ресурсов», - цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

«Манчестер Сити» находится в погоне за лондонским «Арсеналом», который отрывается от «горожан» на пять очков и примет «ирисок» на своём поле завтра. Матч стартует 31 декабря в 18:00 по московскому времени.

Ранее подопечные Пепа Гвардиолы уверенно обыграли на выезде «Лидс» - 3:1.