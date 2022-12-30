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«Манчестер Сити» подпишет вундеркинда из Аргентины

30 Декабря 2022 • 01:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
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31.12 18:00

«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника молодёжной сборной Аргентины Максимо Перроне.

19-летний футболист в настоящий момент выступает на родине за «Велес Сарсфилд». Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» готов активировать опцию выкупа Перроне за 7,5 млн евро. Переход будет оформлен в скором времени, если не произойдёт ничего незапланированного.

Ранее сообщалось, что юный хавбек может заменить в «Бенфике» своего соотечественника Энцо Фернандеса, заинтересовавшего английские топ-клубы.

Максимо Перроне провёл 33 матча за «Велес Сарсфилд», отметившись тремя голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Трансферы футбола - зима 2023 Максимо Перроне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
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