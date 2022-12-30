​Гвардиола: «У меня есть ощущение, что Холанн может стать ещё лучше»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пятничной пресс-конференции высказался о нападающем Эрлинге Холанне.

«Рекорды Холанна? Если он бьёт рекорды, значит, забивает голы и помогает нам побеждать. С первого дня мы в восторге не только от его голов, но и от многих других вещей. Надеюсь, он продолжить прогрессировать. У меня есть ощущение, что Холанн может стать ещё лучше как футболист. Он ещё молод, и у него есть мышление, которое позволит ему прогрессировать», - сказал Гвардиола журналистам.

22-летний Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» 20 матчей. В них норвежский нападающий забил 26 голов и отдал 3 результативных паса на партнёров.