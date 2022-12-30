Клопп – о борьбе за топ-4 в АПЛ: «Похоже, два из четырёх мест уже забронированы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что догнать «Арсенал» и «Манчестер Сити» – сверхтрудная задача.

В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвёртым «Тоттенхэма» на пять очков при одном матче в запасе. Лидирующий «Арсенал» опережает команду Клоппа на 15 баллов, «Манчестер Сити» – на десять.

«Очевидно, что претендентов на места в четвёрке много, но достанутся они только четырём командам. Похоже, два из четырёх мест уже забронированы за «Арсеналом» и «Манчестер Сити». «Арсенал» проводит исключительный сезон, а «Сити» – это «Сити», – заявил на пресс-конференции наставник «Ливерпуля».