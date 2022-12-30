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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп – о борьбе за топ-4 в АПЛ: «Похоже, два из четырёх мест уже забронированы»

30 Декабря 2022 • 02:05 Комментировать
Ливерпуль
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Лестер
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Через 19 ч. 33 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что догнать «Арсенал» и «Манчестер Сити» – сверхтрудная задача.

В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвёртым «Тоттенхэма» на пять очков при одном матче в запасе. Лидирующий «Арсенал» опережает команду Клоппа на 15 баллов, «Манчестер Сити» – на десять.

«Очевидно, что претендентов на места в четвёрке много, но достанутся они только четырём командам. Похоже, два из четырёх мест уже забронированы за «Арсеналом» и «Манчестер Сити». «Арсенал» проводит исключительный сезон, а «Сити» – это «Сити», – заявил на пресс-конференции наставник «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛЕСТЕР
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