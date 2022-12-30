Бернарду Силва: «Меня не удивляют успехи «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об уровне главного конкурента «горожан» в борьбе за чемпионство.

Именно «канониры» в настоящий момент возглавляют турнирную таблицу Английской премьер-лиги с 40 очками после 15 матчей. В активе «Манчестер Сити», идущего вторым, 35 баллов.

«Для меня отличные результаты «Арсенала» не стали каким-то откровением, – рассказывает Силва. – Я хорошо знаю Микеля Артету как тренера, и мне известно, насколько он хорош в своём деле, как глубоко он понимает игру. Сейчас мы отстаём от «Арсенала» на пять очков, но не испытываем из-за этого никакой паники. Впереди много матчей», – заявил португалец в интервью клубному каналу.