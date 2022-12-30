Гвардиола: «После Нового года Альварес вернётся»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда в расположение клуба вернётся нападающий Хулиан Альварес.

Напомним, что Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На турнире в Катаре представитель «Манчестер Сити» провёл 7 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один голевой пас.

«Он скоро вернётся. После Нового года Альварес будет здесь», - сказал Гвардиола на пресс-конференции в пятницу.

«В какой форме он вернётся? Он в порядке. Он будет тренироваться, а затем мы примем решение», - добавил наставник «горожан».

31 декабря «Манчестер Сити» проведёт домашний матч против «Эвертона».