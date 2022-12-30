Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «После Нового года Альварес вернётся»

30 Декабря 2022 • 18:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.14 X 7.80 2 22.00
Через 23 ч. 13 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда в расположение клуба вернётся нападающий Хулиан Альварес.

Напомним, что Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На турнире в Катаре представитель «Манчестер Сити» провёл 7 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один голевой пас.

«Он скоро вернётся. После Нового года Альварес будет здесь», - сказал Гвардиола на пресс-конференции в пятницу.

«В какой форме он вернётся? Он в порядке. Он будет тренироваться, а затем мы примем решение», - добавил наставник «горожан».

31 декабря «Манчестер Сити» проведёт домашний матч против «Эвертона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.12.22 в 22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
1.77 3.85 4.60
Видео
30.12.22 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Лестер Лестер
1.39 5.40 7.40
Видео
31.12.22 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.90 3.60 1.98
Видео
31.12.22 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1.16 8.20 17.00
Видео
31.12.22 в 18:00
Борнмут Борнмут
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3.15 3.20 2.44
Видео
31.12.22 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Саутгемптон Саутгемптон
2.29 3.30 3.35
Видео
31.12.22 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
1.66 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Байер» не волнуется по поводу Инкапье
18:30 · Англия. Премьер-лига
Шкриньяр может перейти в «Арсенал»
18:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «После Нового года Альварес вернётся»
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард: «Я пытался подписать Холанна в «Челси»
17:52 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Все думают о кануне Нового года, это может стать проблемой»
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «У меня есть ощущение, что Холанн может стать ещё лучше»
17:42 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Пеле, Марадона, Кройф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечными»
17:37 · Англия. Чемпионшип
«Боруссия» намеревается продать Бейера и Лайнера
17:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Севилья» включились в борьбу за Амрабата
16:15 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» трудоустроил Мвепу, завершившего карьеру в 24 года
16:04 · Англия. Премьер-лига
Эмери заявил, что Карлос вернётся в строй в феврале
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал с «Бенфикой» трансфер Фернандеса
15:54 · Англия. Премьер-лига
Эдуар Менди может оказаться в «Милане»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Матчи АПЛ будут начинаться с оваций в память о Пеле
15:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелился на талантливого игрока «Барселоны» слухи
Все новости
Рекомендуем