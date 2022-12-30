​Гвардиола: «Все думают о кануне Нового года, это может стать проблемой»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против «Эвертона» в рамках Английской премьер-лиги.

«Матчи против «Ливерпуля» и «Лидса» были невероятно требовательными, но мы справились. Я не знаю, как будет играть «Эвертон». Иногда они сильно прессингуют, но в прошлом сезоне так не было. У них есть качество, у них исключительные футболисты. В этот период все думают о кануне Нового года. Отвлечение может стать проблемой. Через два дня после матча с «Лидсом» мы должны быть готовы», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» стартует 31 декабря в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.