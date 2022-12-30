Чемпион мира Альварес готов сыграть в следующем матче «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес близок к возвращению на поле после успешного чемпионата мира.

22-летний футболист выиграл мундиаль в составе сборной Аргентины, отметившись на турнире четырьмя голами. Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», Альварес вернулся к полноценным тренировкам с основным составом и готов принять участие в предстоящем матче чемпионата Англии против «Эвертона».

Поединок «Манчестер Сити» – «Эвертон» пройдёт 31 декабря в 18:00 по московскому времени.

Хулиан Альварес забил семь голов в 20 матчах нынешнего сезона за «горожан» во всех турнирах.