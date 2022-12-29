Бывший игрок сборной Норвегии Рубен Йенсенн в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

- Уже можно говорить о том, что Холанн справляется очень хорошо с теми задачами, которые были перед ним поставлены. Думаю, всем было интересно, как он проявит себя в АПЛ, а сегодня можно говорить о том, что он великолепен.

- «Манчестер Сити» идеальный клуб для него сейчас?

- Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире. Шанс поиграть у него даётся не всем, и для Эрлинга очень важно, что в нём были заинтересованы. Говорили, что Гвардиоле не нужен такой игрок, но мастерство тренера в том, чтобы удивлять. «Манчестер Сити» не заточен на одном Холанне, и при этом Эрлинг идёт на рекорд. Холанн не так вовлечён в командную игру, но при этом держит защитников в напряжении, позволяя партнёрам разыгрывать мяч с меньшим сопротивлением, а потом в решающий момент взрывается.

- Как вы думаете, он побьёт рекорд АПЛ?

- Если не будет травм, то он легко побьёт рекорд. Я бы скорее говорил о том, сможет ли он забить 40 мячей. И я верю, что если травмы обойдут его стороной, то он сможет уже в первом же сезоне преодолеть эту отметку.

Напомним, Холанн перешёл в «Манчестер Сити» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне 22-летний норвежец провёл за «горожан» 20 матчей, в которых забил 26 голов и отдал три результативные передачи.