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Де Брёйне: «Гвардиола изменил футбол»

26 Декабря 2022 • 10:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.17 X 7.00 2 19.00
31.12 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

По мнению 31-летнего бельгийца, испанский специалист изменил футбол, благодаря чему его можно назвать гением.

«Его философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать хорошую игру. Из-за него многие стали играть так же, как «Барселона» и Кройф», — цитирует де Брёйне The Guardian.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он работал в «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».

Под руководством испанского тренера «горожане» четыре раза выигрывали чемпионат Англии и единожды становились победителями Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Йохан Кройф Кевин де Брёйне
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