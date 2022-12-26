Де Брёйне: «Гвардиола изменил футбол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

По мнению 31-летнего бельгийца, испанский специалист изменил футбол, благодаря чему его можно назвать гением.

«Его философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать хорошую игру. Из-за него многие стали играть так же, как «Барселона» и Кройф», — цитирует де Брёйне The Guardian.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он работал в «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».

Под руководством испанского тренера «горожане» четыре раза выигрывали чемпионат Англии и единожды становились победителями Кубка страны.