Лэмпард: «К сожалению, в этот раз мы снова вынуждены бороться за выживание»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард обеспокоен тем, что его команде второй год подряд приходится бороться за выживание в Английской премьер-лиге. Напомним, в прошлой кампании «ириски» ели сохранили прописку в элитном дивизионе.

«К сожалению, в этот раз мы снова вынуждены бороться за выживание. Это Премьер-лига, мы должны бороться и быть едиными. Такова наша реальность», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, вчера «Эвертон» на последних минутах проиграл «Вулверхэмптону» в Английской премьер-лиге. «Ириски» могут спуститься в зону вылета, если «Ноттингем Форест» сегодня обыграет на выезде «Манчестер Юнайтед».