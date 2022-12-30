​Лэмпард: «Я пытался подписать Холанна в «Челси»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард перед матчем против «Манчестер Сити» высказался об Эрлинге Холанне.

«Это потрясающий футболист, я очень его уважаю. Мы играли против него, когда он выступал за «Ред Булл Зальцбург». Когда я смотрел на его футбол, мои глаза были широко открыты.

Я пытался подписать Холанна в «Челси», но этого не произошло. Уже тогда было ясно, кем станет этот игрок», - рассказал Лэмпард журналистам.

Матч Премьер-лиги Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» пройдёт в субботу, 31 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени.