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Конте: «Подписание таких игроков, как Каземиро, не вписывается в видение «Тоттенхэма»

30 Декабря 2022 • 22:01 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
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Через 16 ч. 17 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной политике своего клуба.

Итальянец неоднократно отмечал, что «шпоры» предпочитают приобретать молодых игроков, а не готовых звёзд с высокой зарплатой. Рулевой объяснил, что имел в виду и как относится к такой позиции клуба: «Я не разочарован из-за этого, я принимаю подход руководства. Понимаю, что фанатам нужны результаты и трофеи, но призываю набраться терпения. Конечно, можно подписывать опытных 30-летних игроков, как, например, сделал «Манчестер Юнайтед» в случае с Каземиро, но наш клуб придерживается другого видения. Мы должны верить в молодых игроков, развивать их и проявлять терпение», – заявил на пресс-конференции Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Антонио Конте Каземиро
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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