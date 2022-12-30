Конте: «Подписание таких игроков, как Каземиро, не вписывается в видение «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной политике своего клуба.

Итальянец неоднократно отмечал, что «шпоры» предпочитают приобретать молодых игроков, а не готовых звёзд с высокой зарплатой. Рулевой объяснил, что имел в виду и как относится к такой позиции клуба: «Я не разочарован из-за этого, я принимаю подход руководства. Понимаю, что фанатам нужны результаты и трофеи, но призываю набраться терпения. Конечно, можно подписывать опытных 30-летних игроков, как, например, сделал «Манчестер Юнайтед» в случае с Каземиро, но наш клуб придерживается другого видения. Мы должны верить в молодых игроков, развивать их и проявлять терпение», – заявил на пресс-конференции Конте.