Коутиньо может перейти в «Коринтианс»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо в скором времени может покинуть Европу и вернуться на родину. По информации от журналиста Хоакима Пьеры, футболист «Астон Виллы» может перейти в бразильский «Коринтианс».

Новый тренер бирмингемцев Унаи Эмери совсем не нуждается в услугах Коутиньо. Из-за этого футболист был выставлен на трансфер. Напомним, что в конце прошлого сезона «Астон Вилла» выкупила Филиппе из каталонской «Барселоны» на постоянной основе за сумму около 40 миллионов евро.

Инициатором трансфера бразильца на «Вилла Парк» в своё время был его бывший партнёр по «Ливерпулю» Стивен Джеррард, который до недавних пор был главным тренером бирмингемцев.