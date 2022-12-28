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Коутиньо может перейти в «Коринтианс»

28 Декабря 2022 • 16:26 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
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01.01 17:00

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо в скором времени может покинуть Европу и вернуться на родину. По информации от журналиста Хоакима Пьеры, футболист «Астон Виллы» может перейти в бразильский «Коринтианс».

Новый тренер бирмингемцев Унаи Эмери совсем не нуждается в услугах Коутиньо. Из-за этого футболист был выставлен на трансфер. Напомним, что в конце прошлого сезона «Астон Вилла» выкупила Филиппе из каталонской «Барселоны» на постоянной основе за сумму около 40 миллионов евро.

Инициатором трансфера бразильца на «Вилла Парк» в своё время был его бывший партнёр по «Ливерпулю» Стивен Джеррард, который до недавних пор был главным тренером бирмингемцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Филиппе Коутиньо Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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