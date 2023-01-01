Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что думает о триумфе своей команды.

Бирмингемцы довольно неожиданно увезли из Лондона три очка, отправив в ворота «Тоттенхэма» два безответных мяча во втором тайме.

«Мы очень рады, команда поборолась на славу. Первый гол был очень важен, так как придал нам уверенности – мы осознали, что шансы на победу велики.

Обычно в выездных играх приходится защищаться больше, чем в домашних, и сегодня мы полностью справились с задачей. Команда действовала слаженно и уверенно без мяча. Да, у «Тоттенхэма» возникали моменты, но их было не слишком много», – отметил в послематчевом интервью Sky Эмери.