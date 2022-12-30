Эмери заявил, что Карлос вернётся в строй в феврале

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери назвал сроки восстановления центрального защитника Диего Карлоса, который в середине августа получил серьёзную травму и до сих пор находится вне игры.

По словам наставника «вилланов» на пресс-конференции, на протяжение января футболист продолжит проходить курс реабилитации. Бразильский защитник должен вернуться в строй уже в феврале.

Напомним, Карло ранее выступал в чемпионате Испании за «Севилью». Именно оттуда бразилец перебрался в «Астон Виллу» этим летом. Бирмингемская команда заплатила за трансфер 29-летнего защитника 31 миллион евро.