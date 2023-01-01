«Тоттенхэм» провалил домашний матч с «Астон Виллой»

В первом английском матче 2023 года встретились «Тоттенхэм» с «Астон Виллой». Лишь перед перерывом был создан первый хороший момент, Гарри Кейн головой пробивал почти наверняка, но Эшли Янг выбил мяч с ленточки. В начале второго тайма Уго Льорис неудачно парировал дальний удар, Олли Уоткинс с подбора отыграл на Эмилиано Буэндию, который и открыл счет. Позже Дуглас Луис и Джон Макгинн разыграли комбинацию, разобравшись с обороной, и первый из них удвоил счет.
«Шпоры» снова потеряли очки после перерыва на чемпионат мира и рискуют упустить пятое место. Бирмингемцы - 12-е.
Протокол игры
|50'Буэндия Эмилиано (0:1)
|73'Соарес Дуглас (0:2)
Льорис Уго•Ромеро Кристиан• 28'Ленгле Клеман• 31'Дэвис Бен• 37'Доэрти Мэтт81' (Эмерсон Жуниор (81') •Биссума Ив 59'80' (Сарр Пап Матар (80') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль88' (Спенс Джед (88') •Перишич Иван88' (Скипп Оливер (88') •Хиль Бриан63' (Сессеньон Райан (63') •Кейн Гарри•Хын-Мин Сон
Ольсен Робин•Янг Эшли•Конса Эзри 66'82' (Ингс Дэнни (82') •Мингс Тайрон• 56'Динь Люка•Макгинн Джон78' (Коутиньо Филиппе (78') •Камара Бубакар I•Соарес Дуглас82' (Чамберс Калум (82') • 90'Бэйли Леон66' (Кэш Мэтти (66') •Уоткинс Олли•Буэндия Эмилиано82' (Беднарек Ян (82')
01 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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