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«Тоттенхэм» провалил домашний матч с «Астон Виллой»

01 Января 2023 • 19:00 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Астон Вилла
окончен

В первом английском матче 2023 года встретились «Тоттенхэм» с «Астон Виллой». Лишь перед перерывом был создан первый хороший момент, Гарри Кейн головой пробивал почти наверняка, но Эшли Янг выбил мяч с ленточки. В начале второго тайма Уго Льорис неудачно парировал дальний удар, Олли Уоткинс с подбора отыграл на Эмилиано Буэндию, который и открыл счет. Позже Дуглас Луис и Джон Макгинн разыграли комбинацию, разобравшись с обороной, и первый из них удвоил счет.

«Шпоры» снова потеряли очки после перерыва на чемпионат мира и рискуют упустить пятое место. Бирмингемцы - 12-е.

Протокол игры  
Тоттенхэм0:2Астон Вилла
  50'Буэндия Эмилиано (0:1)
  73'Соарес Дуглас (0:2)
Льорис УгоРомеро Кристиан  28'Ленгле Клеман  31'Дэвис Бен  37'Доэрти Мэтт 81' (Эмерсон Жуниор ( 81') Биссума Ив  59' 80' (Сарр Пап Матар ( 80') Хёйбьерг Пьер-Эмиль 88' (Спенс Джед ( 88') Перишич Иван 88' (Скипп Оливер ( 88') Хиль Бриан 63' (Сессеньон Райан ( 63') Кейн ГарриХын-Мин Сон
Запасные: Танганга ДжафетСанчес ДавинсонДайер ЭрикФорстер Фрейзер
Ольсен РобинЯнг ЭшлиКонса Эзри  66' 82' (Ингс Дэнни ( 82') Мингс Тайрон  56'Динь ЛюкаМакгинн Джон 78' (Коутиньо Филиппе ( 78') Камара Бубакар IСоарес Дуглас 82' (Чамберс Калум ( 82'  90') Бэйли Леон 66' (Кэш Мэтти ( 66') Уоткинс ОллиБуэндия Эмилиано 82' (Беднарек Ян ( 82')
Запасные: Арчер КамеронМартинес ЭмилианоАугустинссон ЛюдвигСансон Морган
01 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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