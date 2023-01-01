«Тоттенхэм» провалил домашний матч с «Астон Виллой»

В первом английском матче 2023 года встретились «Тоттенхэм» с «Астон Виллой». Лишь перед перерывом был создан первый хороший момент, Гарри Кейн головой пробивал почти наверняка, но Эшли Янг выбил мяч с ленточки. В начале второго тайма Уго Льорис неудачно парировал дальний удар, Олли Уоткинс с подбора отыграл на Эмилиано Буэндию, который и открыл счет. Позже Дуглас Луис и Джон Макгинн разыграли комбинацию, разобравшись с обороной, и первый из них удвоил счет.

«Шпоры» снова потеряли очки после перерыва на чемпионат мира и рискуют упустить пятое место. Бирмингемцы - 12-е.