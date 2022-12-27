Эмери поделился итогами матча с «Ливерпулем»

Испанский рулевой «Астон Виллы» прокомментировал проигранную встречу с «Ливерпулем». Накануне бирмингемцы у себя дома на «Вилла Парке» принимали «Ливерпуль» и уступили – 1:3.

«Тяжёлая игра, так как в первом тайме соперник забил нам два гола со штрафных. Я разочаровался, что мы пропустили эти мячи в начале встречи. После у нас были шансы, и мы боролись, используя все возможности атаковать», - рассказал Эмери ВВС.

Напомним, «красные» вырвались вперёд в первом тайме благоларя двум быстрым голам и сделали счёт 2:0 в свою пользу – отличились Мохамед Салах и Виргил ван Дейк. На 59 минуте Олли Уоткинс разрыв в счёте сократил, но ближе к концу юниор гостей Стефан Байчетич сделал счёт окончательным – 3:1.

«Астон Вилла» занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» шестой.