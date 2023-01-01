Конте считает, что «Тоттенхэму» будет крайне трудно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте не в восторге от уровня своей команды.

«Шпоры» уступили «Астон Вилле» в родных стенах (0:2), оказавшись на пятом месте после 17 туров. При этом у «Ливерпуля», набравшего на два балла меньше, остаётся матч в запасе. По словам Конте, составу «Тоттенхэма» не хватает глубины и мощи, что, возможно, не позволит команде конкурировать с лидерами.

«Я хочу быть честным и выражаться прямо. Я уже сказал это клубу, и я выскажу своё мнение публично. Наши фанаты заслуживают большего, но я думаю, что пятое место – это, возможно, наш максимум. Полагаю, шестое-седьмое или четвёртое-пятое – где-то в этом районе», – цитирует BBC итальянца.