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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» планирует усилиться в январе, но не подпишет звёзд

01 Января 2023 • 23:36 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Астон Вилла
окончен

Лондонский «Тоттенхэм» намерен заняться усилением состава в зимнее трансферное окно.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте вновь пожаловался на нехватку кадров после поражения от «Астон Виллы» (0:2), заявив, что с текущим составом команда едва ли сможет побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Как сообщает журналист Сэм Дин, руководство «Тоттенхэма» готово прислушаться к просьбам рулевого и поработать на трансферном рынке в январе, однако болельщикам клуба не стоит ждать громких сделок – с высокой вероятностью будут подписаны молодые игроки на перспективу, а не звёзды, способные сходу стать лидерами.

С 30 очками после 17 туров «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Трансферы футбола - зима 2023
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