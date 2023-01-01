«Тоттенхэм» планирует усилиться в январе, но не подпишет звёзд

Лондонский «Тоттенхэм» намерен заняться усилением состава в зимнее трансферное окно.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте вновь пожаловался на нехватку кадров после поражения от «Астон Виллы» (0:2), заявив, что с текущим составом команда едва ли сможет побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Как сообщает журналист Сэм Дин, руководство «Тоттенхэма» готово прислушаться к просьбам рулевого и поработать на трансферном рынке в январе, однако болельщикам клуба не стоит ждать громких сделок – с высокой вероятностью будут подписаны молодые игроки на перспективу, а не звёзды, способные сходу стать лидерами.

С 30 очками после 17 туров «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.