Сунесс: «Льорис уже не тот»

В предпоследнем матче восемнадцатого тура чемпионата Англии «Астон Вилла» съездила в гости к «Тоттенхэму», забив там два безответных мяча в ворота Уго Льориса. Бывший босс «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Грэм Сунесс считает, что французский голкипер заметно сдал в последнее время и уже не является человеком, который надежно спасает ворота от неприятностей.

- Я не особый фан Уго Льориса, не раз говорил об этом. Он сделал четыре серьезные ошибки с начала сезона, повлекшие голы. Это больше, чем любой другой вратарь чемпионата. Для меня, он прошел свой пик и сейчас находится на карьерной нисходящей, - цитирует Сунесса BBC Sport.