«Астон Вилла» пыталась купить Исмаила Сарра, но «Уотфорд» ответил отказом

«Астон Вилла» продолжает следить за полузащитником «Уотфорда» Исмаила Сарром. По информации от журналиста Маттео Моретто, совсем недавно бирмингемский клуб предпринял попытки заполучить сенегальца.

Если верить источнику, «Астон Вилла» связалась с «Уотфордом» по трансферу, но предложение команды Унаи Эмери не устроило «шершней». Несмотря на это, не исключено, что Сарр всё же покинет «Викаридж Роуд» в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Сарр провёл уже 20 матчей в Чемпионшипе за «Уотфорд». В этих поединках сенегалец отметился 6 голами и 4 результативными передачами. Недавно игрока также связывали с переходом в «Эвертон».