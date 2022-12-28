Кулушевски: «Я перешёл в «Тоттенхэм», чтобы вернуться к нормальной жизни»

Лучший футболист Швеции 2022 года Деян Кулушевски объяснил, почему год назад решил перейти в «Тоттенхэм». Напомним, «шпоры» подписали футболиста на правах аренды на полтора сезона с последующей опцией выкупа за 40 миллионов евро.

«Я перешёл в «Тоттенхэм», чтобы вернуться к нормальной жизни. Страсть и голод вернулись ко мне, чему я очень рад. Я чувствую, что с каждым днём становлюсь только лучше и лучше», – цитирует Кулушевски Football Italia.

За 28 матчей в Английской премьер-лиге Деян отметился 6 голами и 13 результативными передачами. Кулушевски перебрался в «Тоттенхэм» по инициативе главного тренера Антонио Конте.