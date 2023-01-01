Вингер «Астон Виллы», автор первого гола «Тоттенхэму»: «Удивительная победа»

В предпоследнем матче восемнадцатого тура чемпионата Англии «Астон Вилла» съездила в гости к «Тоттенхэму» и весьма неожиданно разжилась там тремя очками - «вилланы» забили два мяча во второй половине игры. Первый из них записал на свой счет Эми Буэндия, который прокомментировал триумф своей команды.

- Удивительная победа сегодня, мы должны были показать всем, что способны выигрывать в гостях, особенно против топ-команд. И мы показали это. Пришлось пострадать, пришлось играть от обороны, но мы показали характер и были безошибочными у своих ворот, - цитирует слова Буэндия BBC Sport.