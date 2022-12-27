Конте – о зимнем трансферном окне: «Мы постараемся кое-что сделать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не исключил прибытия новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Мы постараемся кое-что сделать, но при этом нам нужно следовать философии клуба. «Тоттенхэм» хочет инвестировать в молодых футболистов. Мы сделали это год назад, когда пригласили Бентанкура и Кулушевски. Нам нужны таланты, но с приемлемыми зарплатами. Именно таких игроков мы и постараемся заполучить на рынке», – сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, контракт самого Антонио с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона. В клубе пока понятия не имеют, согласится ли итальянец продлить своё соглашение со «шпорами».