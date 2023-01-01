Конте: «Тоттенхэму» не хватает креативных игроков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Астон Виллы» (0:2) в матче чемпионата Англии.

«Шпоры» потерпели пятое поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги и лишились места в верхней четвёрке турнирной таблицы.

«В первом тайме мы действовали достаточно интенсивно, но нам противостоял соперник, который глубоко и плотно оборонялся. Пропущенный гол лишил наших игроков уверенности.

У нас возникают большие трудности, когда в составе нет двух-трёх важных футболистов. Ещё одна наша проблема – нехватка креативных исполнителей, и сегодня нам действительно было трудно создавать голевые моменты», – цитирует BBC итальянского специалиста.