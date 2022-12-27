«Тоттенхэму» интересен Малиновский, но сейчас переговоры о трансфере не ведутся

«Тоттенхэм» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, в данный момент переговоры между клубами приостановлены, так как руководство «шпор» не устраивают условия возможной сделки.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему Малиновскому также проявляет «Вест Хэм».

Действующий контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малиновский провёл в составе «Аталанты» 14 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.