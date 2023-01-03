Вратарь сборной Австралии может заменить Зоммера в «Боруссии» Мёнхенгладбах

Гладбахская «Боруссия» нашла голкипера, который может заменить в команде 34-летнего Янна Зоммера, который может покинуть «жеребят» этой зимой за 5 миллионов евро. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Боруссия» может пополнить свои ряды вратарём сборной Австралии Мэтью Райаном, который ныне защищает цвета «Копенгагена».

Райан ранее также выступал в Английской премьер-лиге в составе таких клубов, как «Брайтон» и лондонский «Арсенал». На этом чемпионате мира Мэтью был основным в сборной Австралии.

Контракт 30-летнего Райана с «Копенгагеном» рассчитан до лета 2024 года. «Боруссии» придётся заплатить определённую сумму компенсации, чтобы заполучить вратаря. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.