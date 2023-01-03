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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вратарь сборной Австралии может заменить Зоммера в «Боруссии» Мёнхенгладбах

03 Января 2023 • 11:58 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
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22.01 19:30

Гладбахская «Боруссия» нашла голкипера, который может заменить в команде 34-летнего Янна Зоммера, который может покинуть «жеребят» этой зимой за 5 миллионов евро. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Боруссия» может пополнить свои ряды вратарём сборной Австралии Мэтью Райаном, который ныне защищает цвета «Копенгагена».

Райан ранее также выступал в Английской премьер-лиге в составе таких клубов, как «Брайтон» и лондонский «Арсенал». На этом чемпионате мира Мэтью был основным в сборной Австралии.

Контракт 30-летнего Райана с «Копенгагеном» рассчитан до лета 2024 года. «Боруссии» придётся заплатить определённую сумму компенсации, чтобы заполучить вратаря. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Брайтон Мэтью Райан Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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