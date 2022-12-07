Спортивный директор «Боруссии» из Мёнхенгладбаха высказался об Итакуре и Вайгле

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Рональд Виркус назвал наличие в команде футболистов Ко Иаткуры и Юлиана Вайгля трансферными «историями успеха» клуба.

«Жаль, что он получил травму. Думаю, с ним у нас было бы больше стабильности в обороне в первой половине сезона. Он сильно развился, обладает сильной волей и качеством трудолюбия», - приводит слова Виркуса об Итакуре Kicker.

Оба футболиста присоединились к немецкому коллективу в нынешнем году.

Итукура 23 ноября дебютировал на чемпионате мира в матче против сборной Германии (2:1), отдав голевую передачу на Такуму Асано.