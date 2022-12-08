Агент считает, что переход Инкапье в российский клуб маловероятен

Мануэль Сьерра, агент защитника «Байера» Пьеро Инкапье, высказался о возможном переходе 20-летнего эквадорца в один из российских клубов.

По словам агента, из России к нему по вопросу трансфера Инкапье никто не обращался.

«Никакого интереса из России к Инкапье не было. Согласился бы Пьеро поехать в Россию сейчас? Признаюсь, это было бы сложно осуществить», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт молодого защитника с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Инкапье провёл в составе «Байера» 18 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее сообщалось, что за этим футболистом следит лондонский «Челси».