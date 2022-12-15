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«Интер» уверен в подписании форварда сборной Франции Тюрама слухи

15 Декабря 2022 • 20:28 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
1 2.70 X 4.05 2 2.30
22.01 19:30

Нападающий сборной Франции и «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может перебраться в миланский «Интер».

Как уже сообщалось, руководство «нерадзурри» намерено продолжить переговоры после завершения чемпионата мира. Согласно сведениям FcInter1908, в клубе не сомневаются в успешном исходе обсуждений. 25-летний форвард готов к переходу и хотел бы зарабатывать в Милане порядка 5 млн евро в год. Известно также, что француз не рассматривается как замена или альтернатива арендованному у «Челси» Ромелу Лукаку.

Контракт Маркуса Тюрама с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Сборная Франции Маркус Тюрам
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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