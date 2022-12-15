Нападающий сборной Франции и «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может перебраться в миланский «Интер».

Как уже сообщалось, руководство «нерадзурри» намерено продолжить переговоры после завершения чемпионата мира. Согласно сведениям FcInter1908, в клубе не сомневаются в успешном исходе обсуждений. 25-летний форвард готов к переходу и хотел бы зарабатывать в Милане порядка 5 млн евро в год. Известно также, что француз не рассматривается как замена или альтернатива арендованному у «Челси» Ромелу Лукаку.

Контракт Маркуса Тюрама с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает следующим летом.