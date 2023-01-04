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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Азмуна высказался о будущем форварда

04 Января 2023 • 19:36 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
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22.01 19:30

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос о будущем футболиста.   

«Конкретных предложений не поступало. Некоторые клубы проявляли интерес к Сердару, но он останется в Леверкузене», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний форвард перебрался в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В текущем сезоне иранец принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Трудовой договор Азмуна с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

После 15 туров «Байер» занимает 12-е место в чемпионате Германии, набрав 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун Арманд Дурн Байер
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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