Агент Азмуна высказался о будущем форварда

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Конкретных предложений не поступало. Некоторые клубы проявляли интерес к Сердару, но он останется в Леверкузене», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний форвард перебрался в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В текущем сезоне иранец принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Трудовой договор Азмуна с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

После 15 туров «Байер» занимает 12-е место в чемпионате Германии, набрав 18 очков.