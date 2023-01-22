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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» едва не упустил победу в Мёнхенгладбахе, ведя со счётом 3:0

22 Января 2023 • 21:29 Комментировать
Боруссия М
2:3
Байер Л
окончен

В заключительном матче 16-го тура Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах играла против «Байера». В равной борьбе гости забивали и забивали. Митчелл Баккер и Амин Адли обеспечили гостям комфортный задел в первом тайме. На 67-й минуте только-только вышедший на замену Надим Амири вовсе сделал счет разгромным. «Боруссия» в самой концовке вернула интригу в этот матч дублем Ларса Штиндля.

3:2, «Байер» после четвертой победы подряд вышел на девятое место, у его соперника на очко больше.

Протокол игры  
Боруссия М2:3Байер Л
  21'Баккер Митчел (0:1)
  43'Адли Амин (0:2)
  67'Амири Надим (0:3)
(1:3) Штиндль Ларс83'  
(2:3) Штиндль Ларс90'  
Омлин ЙонасЛайнер Штефан 56' (Штиндль Ларс ( 56') Итакура КоЭльведи НикоБенсебаини РамиВайгль Юлиан  89'Коне Куадио  44' 77' (Нойхаус Флориан ( 77') Хофманн Йонас 76' (Херрманн Патрик ( 76') Крамер Кристоф 56' (Скалли Джозеф ( 56') Плеа АлассанНгуму Натан 56' (Вольф Ханнес ( 56')
Запасные: Нец ЛукаФридрих МарвинОльшовски ЯнЯнчке Тони
Градецки ЛукашКоссуну Одилон 75' (Вирц Флориан ( 75') Тапсоба ЭдмонИнкапье ПьероФримпонг Жереми 90' (Синкгравен Дэйли ( 90'  90') Андрих РобертПаласиос ЭксекиэльБаккер МитчелДиаби Мусса 75' (Та Джонатан ( 75') Гложек Адам 64' (Амири Надим ( 64') Адли Амин 74' (Хадсон-Одои Каллум ( 74')
Запасные: Лунёв АндрейДемирбай КеремАзмун СердарБеллараби Карим
22 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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