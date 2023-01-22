«Байер» едва не упустил победу в Мёнхенгладбахе, ведя со счётом 3:0

В заключительном матче 16-го тура Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах играла против «Байера». В равной борьбе гости забивали и забивали. Митчелл Баккер и Амин Адли обеспечили гостям комфортный задел в первом тайме. На 67-й минуте только-только вышедший на замену Надим Амири вовсе сделал счет разгромным. «Боруссия» в самой концовке вернула интригу в этот матч дублем Ларса Штиндля.

3:2, «Байер» после четвертой победы подряд вышел на девятое место, у его соперника на очко больше.