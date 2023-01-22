«Байер» едва не упустил победу в Мёнхенгладбахе, ведя со счётом 3:0

В заключительном матче 16-го тура Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах играла против «Байера». В равной борьбе гости забивали и забивали. Митчелл Баккер и Амин Адли обеспечили гостям комфортный задел в первом тайме. На 67-й минуте только-только вышедший на замену Надим Амири вовсе сделал счет разгромным. «Боруссия» в самой концовке вернула интригу в этот матч дублем Ларса Штиндля.
3:2, «Байер» после четвертой победы подряд вышел на девятое место, у его соперника на очко больше.
Протокол игры
|21'Баккер Митчел (0:1)
|43'Адли Амин (0:2)
|67'Амири Надим (0:3)
|(1:3) Штиндль Ларс83'
|(2:3) Штиндль Ларс90'
Омлин Йонас•Лайнер Штефан56' (Штиндль Ларс (56') •Итакура Ко•Эльведи Нико•Бенсебаини Рами•Вайгль Юлиан• 89'Коне Куадио 44'77' (Нойхаус Флориан (77') •Хофманн Йонас76' (Херрманн Патрик (76') •Крамер Кристоф56' (Скалли Джозеф (56') •Плеа Алассан•Нгуму Натан56' (Вольф Ханнес (56')
Запасные: Нец Лука•Фридрих Марвин•Ольшовски Ян•Янчке Тони
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон75' (Вирц Флориан (75') •Тапсоба Эдмон•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми90' (Синкгравен Дэйли (90') • 90'Андрих Роберт•Паласиос Эксекиэль•Баккер Митчел•Диаби Мусса75' (Та Джонатан (75') •Гложек Адам64' (Амири Надим (64') •Адли Амин74' (Хадсон-Одои Каллум (74')
22 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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