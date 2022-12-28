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Чемпионат Германии. Бундеслига

Азмун подешевел в новом клубе за год на 13 млн евро

28 Декабря 2022 • 18:47 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
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22.01 19:30

Бывший форвард «Зенита», а ныне игрок ротации в леверкузенском «Байере» Сердар Азмун потерял в цене за 2022 год свыше 50% его изначальной стоимости. Согласно порталу Transfermarkt, в начале уходящего года Азмун стоил 25 млн евро, а к концу года его стоимость составляет всего 12 млн.

Иранец перешёл в стан «фармацевтов» в январе текущего года, а дебютировал за новый клуб в марте. Правда, игра у форварда в Германии пока не идёт – он забил за «Байер» лишь однажды.

Вдобавок, игрока постоянно мучают травмы – не полностью здоровым Азмун поехал на чемпионат мира в Катаре, где сыграл в трёх матчах группового этапа. В текущем сезоне у нападающего просто отсутствуют голы во всех соревнованиях на всех уровнях.

Напомним, самым подешевевшим игроком Бундеслиги в 2022 году стал форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер. Самым подорожавшим – его одноклубник Йошко Гвардиол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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