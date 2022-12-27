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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шик вернётся в «Байер» после травмы в январе

27 Декабря 2022 • 23:47 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
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22.01 19:30

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик вернётся в расположение команды в январе. Об этом сообщает Bild.

Недавно стало известно, что 26-летнему чешскому футболисту не потребуется прибегать к медицинскому вмешательству в связи с травмой приводящей мышцы.

Из-за данного повреждения спортсмен не имел возможности выходить на футбольное поле с ноября нынешнего года.

В настоящий момент команда из Леверкузена занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Германии благодаря 18 набранным очкам за 15 проведённых поединков.

Следующий матч «Байер» проведёт в конце января с мёнхенгладбахской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Шик травмы
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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