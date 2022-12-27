Шик вернётся в «Байер» после травмы в январе

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик вернётся в расположение команды в январе. Об этом сообщает Bild.

Недавно стало известно, что 26-летнему чешскому футболисту не потребуется прибегать к медицинскому вмешательству в связи с травмой приводящей мышцы.

Из-за данного повреждения спортсмен не имел возможности выходить на футбольное поле с ноября нынешнего года.

В настоящий момент команда из Леверкузена занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Германии благодаря 18 набранным очкам за 15 проведённых поединков.

Следующий матч «Байер» проведёт в конце января с мёнхенгладбахской «Боруссией».