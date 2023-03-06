Дасаев: «Я бы не брал Сафонова в сборную, он не в лучшей форме»

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев считает, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову пока не место в сборной России. Напомним, что 24-летний голкипер попал в расширенный состав национальной сборной России на мартовский сбор вместе с пятью другими вратарями.

«Матвей Сафонов? Сейчас на данный момент я бы его не брал, он в не очень хорошей форме», - цитирует Дасаева ТАСС.

В трёх официальных матчах в 2023 году Сафонов пропустил пять мячей за «Краснодар». Всего в сезоне у молодого вратаря 36 пропущенных голов в 22-х встречах за «Краснодар» во всех официальных турнирах.

Ранее Сафонов установил небольшое достижение в чемпионате России.