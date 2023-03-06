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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дасаев: «Я бы не брал Сафонова в сборную, он не в лучшей форме»

06 Марта 2023 • 21:22 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
11.03 19:00

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев считает, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову пока не место в сборной России. Напомним, что 24-летний голкипер попал в расширенный состав национальной сборной России на мартовский сбор вместе с пятью другими вратарями.

«Матвей Сафонов? Сейчас на данный момент я бы его не брал, он в не очень хорошей форме», - цитирует Дасаева ТАСС.

В трёх официальных матчах в 2023 году Сафонов пропустил пять мячей за «Краснодар». Всего в сезоне у молодого вратаря 36 пропущенных голов в 22-х встречах за «Краснодар» во всех официальных турнирах.

Ранее Сафонов установил небольшое достижение в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ринат Дасаев Матвей Сафонов
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