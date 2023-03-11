​«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на очный матч

Субботнюю программу 19-го тура чемпионата России будет закрывать матч между «Краснодаром» и «Динамо».

Рулевой краснодарских «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Пина, Кади, Кордоба, Дэвид.

Наставник «динамовцев» Славиша Йоканович, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамалё, Тюкавин, Гладышев.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.