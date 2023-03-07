Агент — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»: «Никогда не говори никогда»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

По словам Сафонова, пока сторона футболиста не может вести переговоры с другими клубами. Однако агент не исключил вариант, при котором Тюкавин сменит команду в будущем.

«Никогда не говори никогда. Если из «Динамо» нам скажут, что готовы продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 25 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт молодого футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.