Сафонов поучаствовал в 28 комбинациях, которые приводили к удару по воротам соперника

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов стал первым голкипером в РПЛ по числу участий в комбинациях, которые завершились ударом по воротам команды соперника. В таких комбинациях, как сообщает портал футбольной статистики Opta, Сафонов поучаствовал 28 раз.

Чуть меньше в подобных комбинациях был задействован голкипер «Спартака» Александр Селихов – 25 раз, 23 раза - Иван Ломаев из «Крыльев Советов», 21 – Илья Помазун из «Урала», 17 – Сергей Песьяков из «Ростова».

Что примечательно, по числу участий в голевых комбинациях лидируют вратарь «Спартака» Селихов и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев - у обоих по четыре. Сафонов в голевой комбинации участвовал лишь раз.

Напомним, сегодня «Краснодар» сенсационно поделил очки с главным аутсайдером РПЛ – столичным «Торпедо». Игра завершилась результативной ничьей – 2:2.