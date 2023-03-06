Чепчугов: «Сафонов вырастает в голкипера с большой буквы!»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвею всего 24 года! Он вырастает в голкипера, на котором будет основываться фундамент в построении тактических схем и тренерских идей! Определено ему нужно поработать над мышлением игры и игрой ногами, но Сафонов вырастает в голкипера с большой буквы!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт». Эксперт добавил, что Сафонова уже можно назвать наследником Игоря Акинфеева.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 36 голов и семь раз сумел сохранить свои ворота «сухими».