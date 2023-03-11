Краснодар - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Украсит субботний футбольный вечер противостояние «Краснодара» и «Динамо» в 19-м туре Премьер-лиги. Команды пока играют ниже своего потенциала и не впечатлили в первых официальных поединках 2023 года. С другой стороны, динамовцы все равно набрали важные очки и сегодня даже могут замахнуться на попадание в топ-тройку команд. К тому же история личных встреч с «быками» также в их пользу, пускай «Краснодар» сейчас уже совсем другой.

С 19:00 эфир на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 10 Croatia и Arena Sport 6 Serbia. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Краснодара» - букмекера WinLine.