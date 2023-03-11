«Краснодар» очень быстро отыгрался в матче с «Динамо»

Игра 19-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо» получается результативной. Уже в дебюте «быки» быстро открыли счет, но недолго радовались, так как был офсайд. Вскоре последовал прострел вдоль лицевой у гостей, и Константин Тюкавин в падении головой пробил Матвея Сафонова. Ответ «Краснодара» также был эффектным, Кади в невероятном прыжке замкнул подачу с фланга, и Антон Шунин все же не выручил, от его рук мяч оказался в воротах.

Счет стал 1:1. «Краснодар» остается девятым, а соперник возвращается на чистое четвертое место.

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