Шунин заявил, что рассчитывает попасть в сборную России

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Ирана.

36-летний голкипер признался, что рассчитывает получить вызов в сборную, а также заявил, что пока не думает над завершением карьеры, поскольку сейчас чувствует себя отлично.

«До какого возраста планирую играть? До тех пор, пока буду помогать команде. Понятно, иногда у меня бывают ошибки, но их нет только у тех, кто ничего не делает. Со своей стороны я буду пахать, как и делал это всю жизнь», — цитирует Шунина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Шунин провёл в составе «бело-голубых» 18 матчей, пропустил 21 гол и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что голкипер выступает за «Динамо» на протяжении всей своей профессиональной карьеры.