Силкин — о матче «Краснодар» - «Динамо»: Ожидаю интересную встречу

Российский тренер Сергей Силкин высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» - «Динамо».

«Матч должен быть интересным. Не могу сказать, кто фаворит, потому что «Динамо» и «Краснодар» не очень хорошо стартовали», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Поединок между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет сегодня, 11 марта. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на нашем портале LiveResult.

После 18 туров «быки» идут на девятой строчке в чемпионате России, а «бело-голубые» занимают четвертое место.