Кади забил свой второй гол в матче - «Динамо» впервые в сезоне пропустило из-за пределов штрафной

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Краснодар» принимает «Динамо», в середине второго тайма москвичи остались в меньшинстве, и «быки» очень быстро, по-хоккейному, реализовали преимущество.

Бразильский полузащитник Кади Боржес нанес прекрасный удар в дальний угол метров с 25, заставив опытнейшего Антона Шунина доставать мяч из сетки. Как оказалось, «Динамо» впервые в сезоне пропустило из-за пределов штрафной площади!

Следить за событиями игры между «Краснодаром» и «Динамо» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.