Почему сотрудничество Медведевой и «Динамо» может оказаться очень продуктивным

Футбол – это не только голы, очки и секунды. Важным фактором игры является ещё и его популяризация. Одним из таких проектов является сотрудничество Евгении Медведевой с московским «Динамо», и стоит заметить, очень удачное. Сотрудничество Евгении и столичной команды станет темой нашего материала.

Зачем это сотрудничество нужно «Динамо»?

У Евгении Медведевой есть большая аудитория, которая могла бы пополнить ряды болельщиков «бело-голубых». Естественно, что такие истории расширяют количество фанатов клуба. Даже фотосет Медведевой и Захаряна вполне может привлечь большое количество болельщиков на сторону «Динамо». Основная часть аудитории Евгении – это женщины разных возрастов, которые следят за всеми её социальными сетями. Увидели они на фото рядом с Евгенией Арсения – и волей-неволей начинают интересоваться, кто это с их кумиром. Ну а когда наша героиня сама погружается в кухню московского клуба, то автоматом и её поклонники начинают интересоваться жизнью «Динамо».

Для меня интересен ещё и факт стыков двух видов спорта. Ведь интересоваться жизнью «динамовцев» могут не только фанаты Медведевой, но и просто любители фигурного катания, которые наткнулись на видео Евгении, а далее их уже заинтересовал динамовский клуб.

Для того чтобы в области SMM совершить удачное действие, нужен нестандартный ход, ну или ход, который редко используется. Так получилось и в нынешней ситуации. Аналогию можно найти разве что в сотрудничестве Елизаветы Туктамышевой с питерским «Зенитом».

Зачем это сотрудничество нужно Медведевой?

Вот здесь всё более или менее понятно. Уверен, Евгения понимает, что ей не удастся всегда быть знаменитой только за счёт своего прошлого в фигурном катании, и ей придётся развиваться в других сферах. Пока это у неё получается весьма неплохо.

Она хорошо справлялась с ролью ведущей шоу «Ледниковый период. Дети». Мне кажется, что Евгения, благодаря сотрудничеству с «Динамо», хочет стать более разносторонней ведущей. Ведь в ледовом шоу наверняка заранее прописывался сценарий, и Медведевой приходилось лишь достойно исполнить свою роль. Здесь же история немного иная, так как в «Динамо» Евгения может исполнить куда больше ролей. Взять хотя бы работу интервьюера. У неё уже есть несколько интервью с футболистами «Динамо». Если она прокачает эту сферу, то может и дальше идти по этой стезе. И ей совсем необязательно брать интервью только у футболистов, она может проводить интересные беседы по любым темам.

Если Медведева постепенно будет улучшать свои знания в футболе, то она может стать соведущей в футбольном шоу. Ведь практически в каждом шоу есть девушка. У Евгении уже неплохо поставлена речь – осталось только подтянуть знания в футболе.

Большим плюсом является тот факт, что у героини нашего материала есть простор для креатива. В «Динамо» она может сама придумывать идеи и сама их развивать. И даже в случае неудачи наверняка в неё не полетят камни, так как Евгения пока только учится. А если какая-то из идей станет удачной, то это поможет нашей героине войти в кураж и почувствовать уверенность в своих силах.

Почему Евгения выбрала «Динамо»?

Вопрос интересный. Конечно, возможно, всё дело в синем цвете, о котором говорила Евгения, но я считаю, что есть и другие причины.

Волей-неволей начинаешь перебирать другие клубы. «Зенит» занят Елизаветой Туктамышевой. «Спартак» и «Локомотив» преследуют разного рода неурядицы. В союз Медведевой и ЦСКА я не верю, так как «красно-синие» не отходят от своего армейского духа. Также сложно представить сотрудничество Евгении с клубом не самого громкого имени.

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Я вспоминаю известных личностей, которые болеют за отечественные клубы. Никогда не было проблем в этом плане у «Спартака». Достаточно вспомнить таких известных актёров, как Вячеслав Тихонов, Олег Янковский, Александр Абдулов, Юрий Яковлев, Олег Табаков, Валерий Кипелов и др. Не был обделён вниманием звёзд и ЦСКА. За примерами далеко ходить не надо: Михаил Галустян, Александр Маршал, Константин Кинчев, Олег Меньшиков, Алексей Булдаков и экс-министр обороны Сергей Иванов. Когда речь заходит о «Зените», то сразу вспоминается Михаил Боярский. «Локомотив» поддерживают Сергей Светлаков и актёр Валерий Баринов, который известен в роли полковника Ноздрёва в сериале «Кадетство».

Скажу честно, что у меня никто не всплыл в памяти, когда речь зашла о «бело-синих». Это потом я додумал, что, к примеру, Александру Овечкину не за кого болеть в России, кроме его родного «Динамо». А дальше помог мне только гугл. Но я всё равно придерживаюсь той мысли, что болеть за «Динамо» для знаменитого болельщика это что-то вроде свободной ниши, тем более что «Динамо» – это клуб именитый. Вот и получается, что тем самым Евгения занимает свободную нишу известного болельщика, выбрав клуб с историей и именем.

Таким образом, сотрудничество Евгении Медведевой с московским «Динамо», безусловно, пойдёт на пользу обеим сторонам.

Антон КАРАСЕВИЧ