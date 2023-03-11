Дебютный дубль Кади, удаление Нгамалё, добивание Кривцова: «Краснодар» Ивича переиграл «Динамо» Йокановича

Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч РПЛ состоялся одиннадцатого марта на стадионе «Краснодар».

Славиша Йоканович столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем в Краснодаре. «Динамо» вдруг прибыло без Захаряна и Смолова, на скамейке запасных остались Норманн, Лесовой, Макаров и Грулёв, поэтому атакующая группа «бело-голубых» выглядела довольно свежо: Гагнидзе, Кутицкий, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин. У хозяев сюрпризов в составе меньше: Ионов и Ахметов уже привычно начали матч в запасе.

Активнее начали хозяева, открывшие счёт ужа на четвёртой минуте. Мозес выскочил на проникающую передачу и пробил низом. Шунин парировал, однако мяч отскочил на Кордобу, которому осталось лишь попасть в пустые ворота. Джон справился, но тут включился VAR. Арбитры выявили офсайд не только у самого Кордобы, но и у Мозеса, естественно, засчитывать этот гол не стали.

Ответ «Динамо» не заставил себя долго ждать. Гладышев ловко развернулся на отметке в 11 метров и опасно пробил – мяч прошёл рядом со штангой. Ещё лучше получилось у Нгамалё, который пришёл с правого фланга и выдумал отличный наброс. Тюкавин выскочил между двух защитников, головой подрезав мяч в дальний угол – 0:1.

«Краснодар» всего пять минут был в роли догоняющего. Банальная подача Рамиреса с левого края стала добычей Боржеса. Кади пробил головой, Шунин пропустил между рук, а мяч буквально заполз в сетку – 1:1. Есть первый гол Кади Боржеса в РПЛ и, кстати, не последний. Пока же «Динамо» заиграло активнее. Несколько раз Тюкавин убегал на ударные позиции, пользуясь отличными передачами из глубины. Но слишком суетился Константин, губивший шанс за шансом. То выше пробьёт, то защитники накроют.

Зато не было проблем с резкостью у Нгамалё, подставившего свою команду по истечении часа игры. Камерунце упустил мяч в центре поля и решил тут же свою ошибку затереть, но вместо этого сделал гораздо хуже. Шипами сбоку влетел в ногу Сперцяну, наработав на прямую красную карточку. А следом пришёл и второй гол «Краснодара». Красавец-гол.

Кади получил диагональ от Сперцяна, сместился с правого фланга и ювелирным по точности ударом засадил мяч под в штангу, от которой тот в итоге оказался в сетке – 2:1. Удержать победу над десятью игроками «Динамо» хозяевам не составило труда. Мог ещё Кривцов делать счёт крупнее, но с линии штрафной площади пальнул в молоко. Исправился Никита на третьей добавленной минуте, теперь уже поймав отскок на дуге штрафной площади. Этот удар Кривцова оказался расстрельным - 3:1.

В дуэли сербских тренеров победу одержал Владимир Ивич.