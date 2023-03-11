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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дебютный дубль Кади, удаление Нгамалё, добивание Кривцова: «Краснодар» Ивича переиграл «Динамо» Йокановича

11 Марта 2023 • 20:56 Комментировать
Краснодар
3:1
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч РПЛ состоялся одиннадцатого марта на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар3:1Динамо Москва
  19'Тюкавин Константин (0:1)
(1:1) Кади24'  
(2:1) Кади68'  
(3:1) Кривцов Никита  90'  
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо ПанталеаоАлонсо ХуниорРамирес КристианСперцян Эдуард  85'Баньяц МихайлоКади 84' (Батчи Жоау ( 84') Кобнан Мозес 76' (Ахметов Ильзат ( 76') Кордоба ДжонЛенини Пина 62' (Кривцов Никита ( 62')
Запасные: Жилкин ГригорийОлусегун ОлакунлеАгкацев СтаниславСорокин ЕгорИонов АлексейШтепа МихаилЛитвинов Вячеслав
Шунин АнтонДаса ЭлазарСазонов Саба  35'Фернандес РобертоСкопинцев Дмитрий  13'Гагнидзе Лука 62' (Грулёв Вячеслав ( 62') Кутицкий Александр 46' (Норманн Матиас ( 46'  65') Фомин Даниил  50'Гладышев Ярослав 73' (Макаров Денис ( 73') Тюкавин КонстантинНгамалё Николя  59'
Запасные: Будачёв ИванЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук Игорь_MaystorovichОсокин Денис
11 марта. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Славиша Йоканович столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем в Краснодаре. «Динамо» вдруг прибыло без Захаряна и Смолова, на скамейке запасных остались Норманн, Лесовой, Макаров и Грулёв, поэтому атакующая группа «бело-голубых» выглядела довольно свежо: Гагнидзе, Кутицкий, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин. У хозяев сюрпризов в составе меньше: Ионов и Ахметов уже привычно начали матч в запасе.

Активнее начали хозяева, открывшие счёт ужа на четвёртой минуте. Мозес выскочил на проникающую передачу и пробил низом. Шунин парировал, однако мяч отскочил на Кордобу, которому осталось лишь попасть в пустые ворота. Джон справился, но тут включился VAR. Арбитры выявили офсайд не только у самого Кордобы, но и у Мозеса, естественно, засчитывать этот гол не стали.

Ответ «Динамо» не заставил себя долго ждать. Гладышев ловко развернулся на отметке в 11 метров и опасно пробил – мяч прошёл рядом со штангой. Ещё лучше получилось у Нгамалё, который пришёл с правого фланга и выдумал отличный наброс. Тюкавин выскочил между двух защитников, головой подрезав мяч в дальний угол – 0:1.

«Краснодар» всего пять минут был в роли догоняющего. Банальная подача Рамиреса с левого края стала добычей Боржеса. Кади пробил головой, Шунин пропустил между рук, а мяч буквально заполз в сетку – 1:1. Есть первый гол Кади Боржеса в РПЛ и, кстати, не последний. Пока же «Динамо» заиграло активнее. Несколько раз Тюкавин убегал на ударные позиции, пользуясь отличными передачами из глубины. Но слишком суетился Константин, губивший шанс за шансом. То выше пробьёт, то защитники накроют.

Зато не было проблем с резкостью у Нгамалё, подставившего свою команду по истечении часа игры. Камерунце упустил мяч в центре поля и решил тут же свою ошибку затереть, но вместо этого сделал гораздо хуже. Шипами сбоку влетел в ногу Сперцяну, наработав на прямую красную карточку. А следом пришёл и второй гол «Краснодара». Красавец-гол.

Кади получил диагональ от Сперцяна, сместился с правого фланга и ювелирным по точности ударом засадил мяч под в штангу, от которой тот в итоге оказался в сетке – 2:1. Удержать победу над десятью игроками «Динамо» хозяевам не составило труда. Мог ещё Кривцов делать счёт крупнее, но с линии штрафной площади пальнул в молоко. Исправился Никита на третьей добавленной минуте, теперь уже поймав отскок на дуге штрафной площади. Этот удар Кривцова оказался расстрельным - 3:1.

В дуэли сербских тренеров победу одержал Владимир Ивич.

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