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Деменко: «По игре «Краснодар» хорошо смотрится, и комбинации есть, и контроль» эксклюзив

12 Марта 2023 • 16:30 Комментировать
Краснодар
3:1
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «быков» в матче против «Динамо» со счетом 3:1.

«Я расценивал шансы как 50 на 50. Матч был принципиальным для обеих команд. В прошлом туре «Динамо» выиграли у «Крыльев», но игра была очень тяжёлой. «Краснодар» в матче с «Динамо» смотрелся очень хорошо. Они играли интересно. Мы увидели новые задумки. Но опять же, это только одна игра. В матче с «Торпедо» мы видели совсем другой «Краснодар». У «Краснодара» есть нестабильность.

По игре «Краснодар» хорошо смотрится. И комбинации есть, и контроль. Очень важно, что добыли волевую победу. Будем надеяться, что в будущем будут ещё развиваться. Сложно судить по одной игре, хотя «Динамо» - неплохая команда. После пары туров будет более понятная ситуация», - сказал Деменко.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко
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