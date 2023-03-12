Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «быков» в матче против «Динамо» со счетом 3:1.

«Я расценивал шансы как 50 на 50. Матч был принципиальным для обеих команд. В прошлом туре «Динамо» выиграли у «Крыльев», но игра была очень тяжёлой. «Краснодар» в матче с «Динамо» смотрелся очень хорошо. Они играли интересно. Мы увидели новые задумки. Но опять же, это только одна игра. В матче с «Торпедо» мы видели совсем другой «Краснодар». У «Краснодара» есть нестабильность.

По игре «Краснодар» хорошо смотрится. И комбинации есть, и контроль. Очень важно, что добыли волевую победу. Будем надеяться, что в будущем будут ещё развиваться. Сложно судить по одной игре, хотя «Динамо» - неплохая команда. После пары туров будет более понятная ситуация», - сказал Деменко.