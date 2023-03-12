Ивич: «Йоканович - один из лучших сербских тренеров»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

«Йоканович - один из лучших сербских тренеров, у него везде был успех. Я ценю его слова в мой адрес и желаю ему удачи», - приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Вчера в очном противостоянии Владимир Ивич переиграл Славишу Йокановича – «Краснодар» одержал победу над «Динамо» на домашнем стадионе со счётом 3:1. Данный результат позволил «быкам» расположиться на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Динамовцы остались на четвёртой позиции и упустили возможность догнать по очкам «Ростов».