Гранат надеется увидеть победу «Динамо» в игре с «Краснодаром»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Краснодаром» в гостях.

«Хочется увидеть красивый и яркий футбол в Краснодаре. «Динамо» и «Краснодар» - две атакующие команды. Надеюсь, увижу обилие голевых моментов и победу «Динамо», — цитирует Граната «РБ Спорт».

На данный момент московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая девятых «быков» на шесть очков.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.